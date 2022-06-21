消費者提前購物+企業漲價 ECB經濟學家：「通膨心理」恐主導歐元區

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 周一 (20 日) 表示，歐元區創紀錄的通膨有推升「通膨心理」的風險，意指消費者和企業因預期價格上漲而調整習慣的現象。

一旦通膨心理開始出現，消費者就會提前購物以避免日後漲價，而企業則因預期成本上升而開始漲價，這兩邊的行為惡性循環下，令通膨更長期存在。

Lane 在倫敦舉行的英國專業經濟學家協會年度晚宴上表示：「我們現在的通膨率非常高，顯然我們可能處於被通膨心理主導的世界。」

拉加德重申 7 月、9 月將升息

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周一 (20 日) 赴歐洲議會作證，重申 ECB 今年 7 月和 9 月的升息意圖，展現對抗通膨的決心。

拉加德表示：「我們打算在 7 月份的貨幣政策會議上將 ECB 關鍵利率上調 25 個基點，且 9 月份再次升息。」

拉加德坦言，必須關注衰退風險，但衰退不是歐洲央行預測的基本情境。

歐洲央行上周召開緊急會議，決定採取行動壓抑南方國家借貸成本上升的問題，並設計新工具以抑制各成員國公債殖利率的差異。

「我們必須確定，我們的貨幣政策立場事實上是針對歐元區所有國家，這正是這場行動的核心。」ECB 上周承諾加速推出捍衛歐元區完整性的工具。拉加德將該任務定調為兌現打擊通膨承諾，改善歐元區金融碎片化的問題。

拉加德拒絕討論 ECB 新工具的具體設計，或使用工具的條件。但因義大利債券殖利率猛衝後，ECB 才召開緊急會議，因此危機應對的新工具可能以採購高負債國家債券為主。

知情人士表示，該工具將在 ECB 管理委員會預定 7 月 20 日至 21 日舉行的政策會議之前敲定。