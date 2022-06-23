鉅亨美股雷達： 特斯拉擬暫停上海廠生產兩週 庫克透露蘋果AR裝置發展進度

美股重要看點：

美國今日將公布失業金、PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.136%，美股期貨週四 (22 日) 上升，道瓊期貨漲 0.58%，標普 500 期貨漲 0.82%，那斯達克 100 期貨漲 1.07%。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周三（22 日）表示，美國經濟可能出現幾季負成長，但預估就業市場仍將保持強勁，並認為聯準會 (Fed) 應該「迅速」達到 2.5% 的中性利率，年底聯邦基金利率應達到 3% 以上。至於對 7 月升息看法，哈克表示這將取決於經濟數據。

哈克說：「升息 3 碼有助於達到中性利率。如果需求放緩速度快於我的預料，則 7 月升息兩碼可能是好的。」

哈克認為明年通膨率仍將高於 5%，隨後下降至 2.5%。對於目前出現的一些需求疲軟跡象，哈克表示這是 Fed「想看到的」，同時指出美國國內生產毛額（GDP）可能會出現幾季的負成長。

前高盛資深投資策略師、哥倫比亞大學商學院教授 Abby Joseph Cohen 在接受採訪時表示，市場已經脫離了長達 30 年的低通膨和低利率時期，金融市場目前預測美國經濟將會是溫和衰退。

Cohen 認為，隨著市場熱情消退，在當前的拋售下跌階段中，投資人需要重點關注基本面，且選股變得更為重要。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，預估 22.5，前值 22.9

美國上週續領失業金人數 (萬)，預估 131.5，前值 131.2

美國第一季經常收支 (億美元)，預估 - 2733，前值 - 2179

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 56.4，前值 57

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值，預估 53.6，前值 53.4

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 53.6

重要個股動態：

路透周三（22 日）援引特斯拉內部備忘錄報導，特斯拉計劃在 7 月的前兩周暫停上海廠大部分生產進行廠房升級，並擬在 7 月底前將產量拉升至歷史新高，接近該廠每周生產 2.2 萬輛電動車的目標。

此外，由於中國疫情和港口運輸瓶頸衝擊電池供應，新投產的美國德州及德國柏林兩家超級工廠面臨增產困境，目前已狂燒數十億美元。

不過馬斯克表示：「這一切都將很快解決，投產需要耗費的精力比當初建造它的時候還要多，這需要大量的關注。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果執行長庫克日前受訪時大談擴增實境 (AR) 有哪些重要特色，並描述蘋果在這方面下了哪些功夫，CNBC 報導，這是庫克有史以來最明白暗示蘋果正在打造這類頭戴裝置。

庫克最近接受中國日報美國版採訪，對 AR 技術的興奮之情溢於言表，他表示，人性化是 AR 發展的核心，蘋果一直積極開發 iPhone 和 iPad 上的 AR 應用程式，並說：「我想我們還在技術演進很早期的階段，請大家拭目以待，看看我們將推出什麼。」

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 自上週五 (17 日) 以來持續加碼搶購西方石油，本週持股比例增至 16.3%。

在完成交易之後，波克夏總持股數達 1.527 億股，占西方石油流通在外股票的比率達 16.3%，總值達 85.2 億美元。

波克夏目前是西方石油最大的股東，還擁有 8390 萬股西方石油股票選擇權，如果行使，其持股比例將超過 25%。