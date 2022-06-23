庫克興奮大談AR 明白暗示蘋果正在打造頭戴裝置

蘋果執行長庫克日前受訪時大談擴增實境 (AR) 有哪些重要特色，並描述蘋果在這方面下了哪些功夫，CNBC 報導，這是庫克有史以來最明白暗示蘋果正在打造這類頭戴裝置。

庫克最近接受中國日報美國版採訪，對 AR 技術的興奮之情溢於言表，他表示，人性化是 AR 發展的核心，蘋果一直積極開發 iPhone 和 iPad 上的 AR 應用程式，並說：「我想我們還在技術演進很早期的階段，請大家拭目以待，看看我們將推出什麼。」

AR 和混合實境 (MR) 和 VR 不同，後者讓觀者完全沉浸在電腦產生的虛擬世界，AR/MR 則是把電腦產生的虛擬圖像套加在真實世界裡。

CNBC 指出，這是庫克迄今對蘋果開發頭戴裝置最明白的暗示。雖然蘋果已有相關的應用程式，例如模擬房間或家具擺設，但看起來企圖心不止於此。

彭博 5 月曾報導，蘋果最近向董事會展示 AR/MR 頭戴裝置，計劃最快今年年底發表，但也可能等到明年才會公開，開賣時間點可能落在明年。

蘋果 (AAPL-US) 可能試圖追趕 Meta(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等對手的進度，Meta 正積極開發元宇宙，微軟早在 2016 年就推出 Hololens AR 眼鏡。

蘋果周三隨美股大盤收黑，下跌 0.38% 至每股 135.35 美元，遠低於今年初觸及的 182.94 美元 52 周高點。