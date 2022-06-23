茂達多新品齊發 Q4營收再衝新高

電源管理 IC 業者茂達 (6138-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長王志信表示，第三季因應客戶端調降庫存，出貨力道略為放緩，營收度小月、季減幅 1 成內，但隨著 DDR5 PMIC、風扇馬達驅動 IC 等新品開始放量，加上取得產能增加，第四季營收有機會再改寫新高。

王志信指出，去年晶圓供應緊張，茂達產能取得有限，壓抑新品推廣力道，不過，隨著大環境影響部分 IC 需求減緩，公司近期取得產能優於預估，全年產能估較去年增加 20%。

王志信看好，隨著新產能挹注，茂達新品也按計畫進入量產，如年底前就有五分之一的筆電會採用 2 顆風扇，公司推出的新一代風扇馬達驅動 IC 也獲導入，預計第四季就開始出貨，且因新品高單價、高毛利，可進一步優化產品組合。

茂達也持續跨入新領域，隨著去年國際大廠大缺貨，也接獲台系風扇馬達大廠開案，順勢搶進車用領域，主要提供車燈的風扇馬達驅動 IC，目前已通過車規認證，預計最快明年第二季開始出貨。

其他應用領域新品如伺服器、Mini LED、網通等，也都有略有進展，可持續強化產品結構，此外，近期隨著遊戲機 PS5 大增產，茂達也感受拉貨力道升溫，5 月相關產品出貨量是 4 月的 2 倍，有助整體業績表現。

茂達 5 月營收創歷史單月新高，達 7.46 億元，月增 8.06%，年增 37.47%，累計前 5 月營收 33.76 億元，年增 30.38%，也改寫同期新猷。