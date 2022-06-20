〈房產〉市場洗牌中 亞太區投資人重壓405億元搶進旅館物業

為對抗通膨、全球掀起升息潮，貨幣緊縮也讓資金撤離風險性資產，原本疫情反覆下受最大衝擊的旅館業，不少業者選擇退場，或採售後回租增加現金流，然而，作為不動產投資標的來看，旅館具有產權單純、建物面積大、土地價值高。

台灣世邦魏理仕指出，過去一年多，亞太區投資人動作不斷，包括新加坡、首爾、香港共投入約新台幣 405 億元（約 13.8 億美元) 買下旅館，並改造成其他類型不動產。

在台灣，也有媚登峰以新台幣 5.88 億元，入手皇家季節酒店台中中港館，及盛弘醫藥斥資近 11.8 億元買下翰品酒店桃園、預計打造為智慧醫療城的案例。

投資人的看好，為旅館交易加溫，台灣政府推行相關政策，則更實際地舒緩旅館業經營困境。如內政部正推動的「既有旅館轉型社會住宅」計畫，自今年起至明年底，業者可提案申請，政府將提供租稅優惠、改裝修繕補助及租金差額補助。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，過去兩年多，在疫情籠罩下，旅館業普遍經營不易，出售資產自然成為地主選項之一；近年來高漲房價及年輕人強勁的租屋需求，則為投資人提供，將旅館改造為共居公寓的絕佳機會。」此外，利用旅館房間數多的特性，將建物使用用途變更，作為共享辦公室或員工宿舍，投資自用皆宜，受到不少投資人關注。

近年來，高科技產業如半導體業大舉於南台灣擴廠，人才招募對象遍及北中南，員工宿舍自然成為重要配套。世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示，無論自建或收購既有建物作改裝使用，員工宿舍距離公司車程，最好能在 15~20 分鐘內，因此鄰近交通要道的物件較受青睞，最好也能同步考量週邊生活機能，才能讓員工在工作之餘，也達到生活平衡。

例如台積電 (2330-TW) 在台南高鐵站、專為台積電外籍工程師準備的宿舍，除標榜是全台第一座「智慧綠能循環住宅園區」，也提供健身房、交誼廳、大型烤肉架等設施。中保科技位在台北、高雄的員工宿舍，則強調都位在蛋黃區，步行距離就有便利商店，上班車程不到 15 分鐘。

世邦魏理仕台灣認為，要蓋員工宿舍，以購地自建來說，現行工程造價、土地取得價格持續攀升、缺工缺料都是問題，也讓整體成本大幅增加；若是購入現有旅館改裝，則能縮減時間成本與不確定性，但仍需要注意包括：土地使用分區是否符合可營運旅館用途以及建物使用執照是否已變更為旅館使用、或未來可合法變更。