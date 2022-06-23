日本6月製造業PMI微降至52.7 服務業PMI回溫至54.2

日本 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 52.7，較前月份的 53.3 微幅下滑；6 月服務業 PMI 初值報 54.2，優於前月份的 52.6。日本邊境管制鬆綁，以觀光業為主的事業活動日趨活絡；但受到中國清零政策影響，原物料價格飆漲也給企業帶來沉重壓力。

標普全球 (S&P Global) 周四 (23 日) 發布，日本 au Jibun Bank 所調查的 2022 年 6 月製造業 PMI 初值報 52.7，連續 17 個月高於景氣榮枯分水嶺 50。數據顯示日本製造業景氣緩慢改善，但也出現 2021 年 9 月以來的低水準。

受訪企業表示，中國清零政策給供應鏈帶來更嚴重的壓力，間接導致需求低迷。供應商的交貨時間拉長，造成原物料進一步短缺，並造成平均間接費用持續性的急遽上揚。結果也導致出廠價格出現紀錄性的上漲，有更多成本轉嫁給客戶。

6 月服務業 PMI 從前月的 52.6 上升至 54.2。由於日本當局放寬邊境管制的緣故，服務業 PMI 出現 2013 年 10 以來的最大復甦。。

但是，日本服務業也難逃通膨所帶來的影響，採購價格創下新高紀錄，販售價格也加速上揚，出現 2019 年 10 月以來的最大增幅。

標普全球的經濟學家 Usamah Bhatti 針對 6 月份的調查結果表示，有愈來愈多的企業預料，今後 1 年事業活動應該會走向復甦，而在境管放寬的助力之下，景氣看法也在相隔 7 個月後來到高水準。