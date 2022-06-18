跟上電動車漲價潮 GM悍馬電動掀背卡車漲6250美元

面對大宗商品價格和運輸成本上漲，通用汽車 (GM-US) 周五 (17 日) 趁著汽車和卡車需求旺盛之際，將其悍馬電動掀背卡車的售價調漲 6250 美元。

通用表示，該款掀背卡車目前售價約 8 萬美元至 11 萬美元，現有預訂量 77500 輛以上，不會受到漲價的影響，而是周六起下訂的車輛才適用新售價。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 周三表示，公司已能藉由調漲售價和削減成本來抵消供應鏈成本增加的 50 億美元。

通用汽車周五收高 1.46% 至每股 31.88 美元。

無獨有偶，電動車業界龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上個月調漲 Model 3 和 Model Y 的售價，為特斯拉短短幾個月來第五次漲價。

電動車廠 Rivian (RIVN-US) 今年 3 月也宣布其掀背卡車漲價 20%，但因漲價行動「溯及既往」，現有訂單也漲價的作法遭顧客強力抨擊，掀起一股退單潮，導致執行長 RJ Scaringe 急忙出面致歉滅火，強調 3 月 1 日前下訂的訂單不受影響，將維持原價，已退單的顧客也可協助恢復訂單。

Rivian 財務長 Claire McDonough 周四在德意志銀行舉辦的會議上表示，自 3 月 1 日調漲售價以來，需求實際上呈現加速成長，Rivian 目前擁有 1 萬輛預購訂單，平均售價為 9.3 萬美元。