企業物流成本飆漲 推升美國巨大通膨壓力

美國通膨近期飆升至 40 多年新高，聯準會 (Fed) 積極升息以抑制通膨。但是，報告顯示，成本飆升是導致通膨的主因，而升息對抑制供應面價格上漲的效果有限，美國正面臨成本造成的巨大通膨壓力。

美國供應鏈管理專業協會 (CSCMP) 週二 (21 日) 發布的報告顯示，2021 年的美國企業物流成本上漲 22% 達到 1.85 兆美元，佔該國國內生產總值 (GDP) 的 8%，創下 2008 年以來新高。

此外，總物流運輸成本較 2020 年上漲約 22%，而庫存持有成本 (inventory-carry cost) 更大幅上漲近 26%。

報告指出，庫存成本增加主因，是企業為提前應對供應鏈中斷的不確定性，以及供應商交貨延遲等因素，增加了安全庫存。

美國連鎖零售商 Target (TGT-US) 在本月初就曾發出獲利預警，下修了第二季的獲利預期，因為公司將取消或縮減對供應商的採購訂單，並提供折扣以清理多餘的庫存，以此來應對通膨並使消費者減少非必要的支出。

花旗先前表示，零售通路商第一季美國平均存貨成長速度比營收成長還快，18 家通路商有 11 家公司的存貨成長速度比銷售成長還高 10 個百分點，這是疫情爆發以來首見。

隨著通貨膨脹飆升和燃料價格上漲，消費者正迅速縮減開支，減少受購買衣服、電視和高利潤電器。