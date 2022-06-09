聯合國：俄烏戰爭衝擊經濟 全球面臨生活成本危機

聯合國秘書長全球危機應對小組 (GCRG) 週三 (8 日) 指出，俄烏戰爭重創全球經濟，引發全球食品、能源和化肥市場的價格持續走高，全球正面臨一代人都未經歷的生活成本危機。

聯合國秘書長 Antonio Guterres 在報告中表示，俄烏戰爭對糧食安全、能源及金融的衝擊是系統性，且持續升級，估計 94 個國家中的 16 億人至少面臨其中一項危機，其中約 12 億人生活在最容易受到影響的國家，這些國家在糧食、能源和金融這三個領域都非常脆弱。

Guterres 也指出，弱勢群體和弱勢國家都已經受到重創，沒有任何一個國家可以免受這場生活成本危機的影響。

報告估計，全球約 60% 勞動力的薪資低於疫情爆發前。此外，全球超過一半的貧窮國家處於債務困境或處於高風險中。

經濟合作與發展組織 (OECD) 也調降今年全球成長預測，預估 2022 年全球 GDP 將達到 3%，比 12 月的預測值下滑 1.5 個百分點。OECD 表示：「鑑於對俄羅斯和烏克蘭農產品出口的依賴，許多新興市場經濟體出現糧食短缺的風險很高。」

世界銀行總裁 David Malpass 日前也表示，俄烏戰爭對食品、能源價格及化肥供應的衝擊，恐將引發全球經濟衰退，並且開發中國家受到的打擊更大。由於俄烏戰爭的影響，世界銀行上月也已將 2022 年的全球經濟成長預測下調近 1 個百分點，至 3.2%。