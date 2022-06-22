貨櫃運輸超級牛市驅動力減弱 美國需求將回歸正常

美國需求出現降溫趨勢，貨櫃運輸超級牛市驅動力減弱，業界人士表示，目前貨櫃運輸市場下行壓力較大，預料景氣將逐步回歸正常。

證券時報報導，王晨（化名）在美國從事家具租賃生意，常年從中國進口家具，最近切身感受到運價回落。

王晨說：「中國到美西的運價從春節前的 1.3 萬美元左右，到 3 月下旬就降到了大概八、九千美元。因為海運價格去年的高漲，大家對價格的承受能力現在比較差，就沒那麽著急出貨，出貨量也下降比較明顯。6 月份的價格差不多為 8,000 美元，估計還有再往下的空間。

不只美線運價下行，某家電出口上市公司也表示，出口主要強攻西非、中東以及東南亞，目前海運價格較去年底適當回落，一定程度壓低運輸成本。

反映即期市場價格的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），也出現回落。年初 SCFI 攀升至 5,109.6 點的歷史高點，到 5 月中旬，該指數連降 17 周，到 6 月初再度小幅攀升。截至 6 月 17 日，SCFI 報 4,221.96 點，今年來跌逾 17%。

業界普遍認為，本輪貨櫃運輸超級牛市的根源，是新冠肺炎疫情爆發後，美國進口需求持續旺盛。

不過，資深航運業人士羅杰表示，去年疫情帶來畸形、不正常的消費，今年美國的需求會逐步回歸正常，以服務消費為主。

愈來愈多證據顯示美國需求走向疲軟的趨勢，其中之一是美國零售業庫存過剩。美國大型零售商 Target 本月下修獲利預測，並表示由於庫存太多，將調降價格，並取消數千種產品的訂單。

羅杰說：「2021 年可以說是五十年一遇的航運大年。就算今年美線總體貨量比 2021 年下降也是很正常的，關鍵看下跌的幅度。瘋狂的增長不可能長時間維持。船公司的運價還在七、八千美元以上，利潤水平仍處於歷史高位，遠遠還沒進入衰退期，美國需求在調整，進口商品的種類、貨量肯定是要進入調整期的。」

羅杰表示，現在市場處於微妙時刻，雙方都在等，航商在等貨量起來，貨主在等運價繼續下降，現在貨主手上的合約價格很高，會考慮是否毀約，但貨主又擔心一旦毀約，之後旺季拿不到艙位。