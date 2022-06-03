沃爾瑪將在美新建4個物流中心 擴大配送網絡

沃爾瑪（Walmart）周五（3 日）表示，計劃未來兩年在美建立四個新的配送中心，利用自動化來更有效地包裝和運送線上訂單，第一個中心將於今年夏天在伊利諾伊州開業，將創造一共 4,000 個新工作崗位，擴大其配送網路，讓物流運作更順利。

此舉正值沃爾瑪與線上零售巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 展開競爭之際。亞馬遜讓擁有 Prime 會員資格的顧客可以輕鬆訂購各種商品，並在一天左右的時間內送貨上門。

近年來，沃爾瑪越來越多的銷售額來自自家網站，目前沃爾瑪已有 31 個專門負責網上訂單的配送中心，並且有超過 3,500 家門市（約占門店總數 75%）也接受線上訂單。

新系統將能提升沃爾瑪物流效率，應對大量線上訂單。沃爾瑪負責供應鏈創新和自動化的副總裁 Michael Prince 表示，由自動化公司 Knapp 設計的新設把處理訂單步驟從 12 步減少至 5 步，儲存容量增加一倍，每天處理的客戶訂單也翻倍。

沃爾瑪的第一個新的配送中心將在芝加哥西南約 40 英里的伊利諾伊州開業，並向伊利諾伊州、印第安納州和威斯康辛州的客户運送貨物，此外還將在印第安納州、德州和賓州建設另外三個配送中心。

沃爾瑪表示，預估在新的配送中心招聘 4,000 人，至於薪資方面，現有倉庫員工起薪為每小時 16 至 28 美元，新倉庫員工的起薪將處於這一區間的高位。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 美股開盤前股價上漲 1.64%，每股暫報 127.51 美元。