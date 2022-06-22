日本三菱電機兩工廠檢驗造假 ISO9001驗證遭臨時暫停

日本三菱電機兩工廠檢驗造假 ISO9001驗證遭臨時暫停 (圖片：AFP)
日本三菱電機兩工廠檢驗造假 ISO9001驗證遭臨時暫停 (圖片：AFP)

日本三菱電機 (Mitsubishi Electric) 周三 (22 日) 宣布，該公司負責社會基礎建設用系統業務的神戶製作所 (Kobe Works)，以及生產發電機等產品、位在兵庫縣的電力系統製作所 (Energy Systems Center) 因檢驗造假弊端，ISO 9001 驗證已於同 (22) 日被英商勞氏檢驗公司 (Lloyd"s Register Quality Assurance) 臨時暫停。

原因是這兩個製作所，在機器檢驗過程有作出虛偽報告書、或是檢驗條件不符規定等的弊端發生。影響方面，在有指定需取得 ISO 9001 驗證條件的招標案件，三菱電機將無法參加競標作業。

驗證公司將於日後實施特別審查，以判斷是否取消這幾個製作所的 ISO 9001 驗證。三菱電機另外有幾個製作所的 ISO 9001 驗證、在先前也陸續遭到暫停，包括已解除驗證暫停處置的據點在內、截至目前已累計到第 9 個。

三菱電機表示，為了能夠盡早解除臨時暫停處置，該公司將全力以赴。

到目前為止，三菱電機已爆出一連串的品質造假醜聞，其中長崎製作所 (Nagasaki Works)、以及受配電系統製作所 (Power Distribution Systems Center) 的部分 ISO 9001 驗證已遭到取消；鎌倉製作所 (Kamakura Works)、系統變電系統製作所 (Transmission & Distribution Systems Center)、伊丹製作所 (Itami Works) 的 ISO 9001 驗證也正臨時暫停當中。另一方面，名古屋製作所 (Nagoya Works)、福山製作所 (Fukuyama Works) 則是歷經了臨時暫停處置，在 Bureau Veritas Japan Co., Ltd. 實施特別審查之後解除了相關處置。

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