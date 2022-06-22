日本三菱電機兩工廠檢驗造假 ISO9001驗證遭臨時暫停

日本三菱電機 (Mitsubishi Electric) 周三 (22 日) 宣布，該公司負責社會基礎建設用系統業務的神戶製作所 (Kobe Works)，以及生產發電機等產品、位在兵庫縣的電力系統製作所 (Energy Systems Center) 因檢驗造假弊端，ISO 9001 驗證已於同 (22) 日被英商勞氏檢驗公司 (Lloyd"s Register Quality Assurance) 臨時暫停。

原因是這兩個製作所，在機器檢驗過程有作出虛偽報告書、或是檢驗條件不符規定等的弊端發生。影響方面，在有指定需取得 ISO 9001 驗證條件的招標案件，三菱電機將無法參加競標作業。

驗證公司將於日後實施特別審查，以判斷是否取消這幾個製作所的 ISO 9001 驗證。三菱電機另外有幾個製作所的 ISO 9001 驗證、在先前也陸續遭到暫停，包括已解除驗證暫停處置的據點在內、截至目前已累計到第 9 個。

三菱電機表示，為了能夠盡早解除臨時暫停處置，該公司將全力以赴。

到目前為止，三菱電機已爆出一連串的品質造假醜聞，其中長崎製作所 (Nagasaki Works)、以及受配電系統製作所 (Power Distribution Systems Center) 的部分 ISO 9001 驗證已遭到取消；鎌倉製作所 (Kamakura Works)、系統變電系統製作所 (Transmission & Distribution Systems Center)、伊丹製作所 (Itami Works) 的 ISO 9001 驗證也正臨時暫停當中。另一方面，名古屋製作所 (Nagoya Works)、福山製作所 (Fukuyama Works) 則是歷經了臨時暫停處置，在 Bureau Veritas Japan Co., Ltd. 實施特別審查之後解除了相關處置。