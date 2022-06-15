〈能源盤後〉原油逆轉收1周低點 美國天然氣因供應遽增跌逾16%

由於利比亞供應中斷，原油期貨價格周二 (14 日) 回吐早盤漲幅，逆轉收跌。

交易者衡量幾則大新聞：伊朗核協議相關進展、讓美國銀行業可持續處理俄羅斯能源交易的豁免延期，以及美參議員打算對某些石油公司徵收聯邦附加稅以抑制通膨。

與此同時，位於德州的液化天然氣 (LNG) 工廠 Freeport 本月 8 日發生火災，周二該公司表示其受損的 LNG 出口設施預計要到今年年底才能恢復全面運作，天然氣應聲重挫，收在 5 周低點。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2 美元或近 1.7%，收每桶 118.93 美元，為 6 月 6 日以來最低收盤價，但盤中高點達 123.68 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.10 美元或 0.9%，收每桶 121.17 美元，為 6 月 7 日以來最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 3.9938 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 4.394 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大跌 16.5% ，收每百萬 Btu 7.189 美元，為最近月天然氣期貨自 5 月 9 日以來最低收盤價。

市場推動力

以色列《泰晤士報》報導，伊朗周二表示，相信能透過談判成功恢復 2015 年的核協議。若伊朗恢復核協議，其石油可望流向全球市場。

與此同時，美國宣布延長豁免，使美國金融機構能夠處理涉及俄羅斯能源與其他國家的交易。

此外，美國能源部周二宣布與戰略石油儲備 (SPR) 相關的契約授權，以及第四次原油儲備緊急銷售。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這些消息推動周二油價走勢的轉變。

彭博報導，一位美國參議員可能會提出計畫，針對某些石油公司徵收聯邦附加稅，以遏制通膨，但 Flynn 認為該消息應該偏向推升油價。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 則認為，如果徵收附加稅，可能會激勵企業重新審視其上游業務以增加營收。

「在這種情況下，美國不太可能重新出現新石油供應，但對美國能源公司加徵稅務不太可能解決目前全球市場的供需失衡。」

Zaner 分析報告周二報告提到，周一午盤油價也曾逆轉，自虧損轉為上漲，係因報導稱利比亞的原油產量可能因政治動盪而下降逾 100 桶。

利比亞石油部長 Mohamed Oun 周一表示，由於政治抗議，利比亞的石油生產幾乎停止，單日產量從去年的平均 120 萬桶下降了約 110 萬桶，意味著目前剩餘產量約 10 萬桶 / 日。

與此同時，Zaner 分析師表示，對中國新冠疫情的擔憂情緒「讓能源市場蒙上了一層陰影，這恐抑制油價進一步上漲，須待有跡象顯示北京疫情控制有所進展才行。」

石油輸出國組織 (OPEC) 周二維持 2022 年石油需求成長預期大致在 340 萬桶 / 日不變。

在供應方面，OPEC 將非 OPEC 今年的液態成長預期自 5 月估值下修 25 桶 / 日，達 210 萬桶 / 日，等於俄羅斯今年產量遭下修的程度；同時，OPEC 對美國液態供應成長的預期大致維持在 130 萬桶 / 日不變。

白宮周二表示，拜登總統 7 月將拜訪沙烏地阿拉伯，為前往中東之旅的一部份。該行程計畫已久，被外界視為美國為修復與沙烏地阿拉伯關係的努力。

周二天然氣跌逾 16%，走勢突出。Sevens Report 的 Richey 表示，LNG Freeport 工廠的消息是美國天然氣價格近期的阻力，因為這會讓國內市場增加約莫 20 億立方英呎的供應量，直到今年稍晚該出口設施完全恢復運作為止。然而，拉長時間來看，天然氣前景仍看漲，尤其是以全球範圍來看。