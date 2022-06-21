是否停徵聯邦汽油稅 拜登：可能在本周決定

面對高漲的通膨和汽油價格，美國總統拜登 (Joe Biden) 周一 (20 日) 表示，可能在本周末以前做出是否暫停徵收聯邦汽油稅的決定。

就在能源部長 Jennifer Granholm 表示白宮正評估是否停徵汽油稅的隔天，拜登向記者證實，他正在考慮這項提議，希望能在本周末以前根據相關資料做出決定。

汽油價格去年開始節節攀高，並隨著俄烏戰爭爆發後進一步飄漲。根據美國汽車協會 (AAA)，美國無鉛汽油平均價格在周一達到每加侖 4.98 美元，遠高於一年前的約 3 美元。

然而，暫停課徵每加侖 18.4 美分聯邦汽油稅的決定仍有待國會共識，這項由民主黨牽頭的提議目前尚未在國會取得進展，參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 曾抨擊民主黨人是在玩政治遊戲，認為一旦期中選舉結束，汽油稅減免措施很快就會撤銷。

另外，有反對人士批評，一旦停徵汽油稅，石油公司可能進一步調升燃料價格，也有人認為，汽油稅僅占總汽油成本的一小部分，幫助不大。部分人士則擔憂停徵汽油稅的行動可能危及重要道路和橋樑修建，例如由 1 兆美元兩黨基建法案資助的部分項目。

無論如何，有白宮官員透露，拜登已明確表示願意尋求所有潛在方案，並聽取任何有助於壓低汽油價格的想法。目前相關討論仍在進行中。