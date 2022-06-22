〈能源盤後〉美交易者重返市場 重新聚焦供應面 原油回漲

原油期貨價格周二 (21 日) 收高，經歷上周的大跌後部分反彈，係因美國交易者在結束 3 日連假後返回市場，全球供應緊繃狀態重新成為關注焦點。

美國金融市場周一因六月節休市。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1%，收每桶 110.65 美元，該期貨今日收盤屆期。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.53 美元或 1.4%，收每桶 109.52 美元，該交易最活躍契約今日收盤後轉為最近月契約。

WTI 原油期貨價格上周跌逾 9%，終止先前連 7 周的漲勢。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 52 美分或 0.5%，收每桶 114.65 美元。

7 月交割的汽油期貨價格上漲不到 1 美分，收近每加侖 3.7945 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 4.3584 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2% ，收每百萬 Btu 6.808 美元。

市場推動力

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 周二表示：「石油市場短期內仍然過於緊繃，且俄羅斯原油遭受更嚴厲制裁的預期上升，應會尤其維持目前的需求強度。」

上周原油交易價格漲至 3 個月高點，但隨後因 Fed 與其他國家央行升息，引發市場對經濟衰退的擔憂，股票和其他資產遭大幅拋售，原油價格也隨之回落。

然而，美股周二反彈，道指、S&P 500 等各大指數強勁上漲。

周一數據顯示，中國 5 月份的俄羅斯原油進口量大幅增加，有利原油價格，係因此前西方國家對俄加強制裁，歐盟禁止進口俄羅斯海運原油。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，數據顯示，中國 5 月份俄羅斯原油進口量創下 206 萬桶 / 日新高紀錄，約佔中國石油進口總量的 18%。去年同期俄羅斯原油進口量為 133 萬桶 / 日，佔進口總量 13%。

「俄羅斯原油售價大打折扣，這顯然對中國買家來說太誘人了。理論上，流向中國和印度等國的俄羅斯石油越多，全球市場就越容易應對歐盟對俄羅斯海運原油的進口禁令。」Patterson 寫道。

與此同時，據《華爾街日報》周二報導，印度政府要求國有石油公司從俄羅斯購買大量廉價石油。

但看空分析師表示，美國原油產量增加的跡象恐預示原油將進一步走弱。

上周五數據顯示，上周美國石油鑽井平台總數增加了 7 座，達到 740 座，同時美政府計畫 9 月開始回補戰略石油儲備 (SPR)。FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 指出：「這對生產商來說似乎是好消息，能自政府獲得穩定的買家，可避免價格失控下跌。」

「在未來幾周，我們應為全球經濟出現負面意外和股市崩盤做好準備，原油可能修正至 100 美元甚至 90 美元。然而，在今年餘下的時間和明年的大部分時間裡，Brent 原油可能主要保持在 90-120 美元的範圍內。」他寫道。

美國能源資訊署 (EIA) 的石油供應報告將於周四發布，因周一假期而較往常延後一日。