Google地圖涉嫌反壟斷 德國監管機構啟動調查

Google地圖涉嫌反壟斷 德國監管機構啟動調查(圖片：AFP)
Google地圖涉嫌反壟斷 德國監管機構啟動調查(圖片：AFP)

德國反壟斷機構周二（21 日）對 Google 德國總部與其母公司 Alphabet 展開調查，原因是 Google 地圖平台可能存有反競爭限制。

德國反壟斷機關聯邦卡特爾局（Federal Cartel Office, FCO）負責人 Andreas Mundt 表示，根據初步調查結果，Google 可能限制旗下地圖服務與第三方地圖服務的結合，例如限制 Google 地圖的位置數據、搜索功能或街景嵌入其他地圖供應商服務。

Mundt 補充說，當局正在調查這是否讓 Google 進一步擴大其在某些地圖服務方面的權力地位，同時還將研究車輛使用 Google 地圖服務的許可條款與條件。另外作為調查的一部份，也訪調 Google 地圖平台的客戶與競爭對手。

對此，Google 發言人表示：「開發商與企業在眾多選擇中使用 Google 地圖平台，是出於該服務提供有用且高品質的訊息，此外他們也可以自由選擇 Google 地圖以外的其他地圖服務，而且也有不少人這麼做。」最後發言人強調，公司始終都與監管機構合作，也樂意回答關於業務的任何問題。

根據去年生效的新規定，監管機構可以禁止具有一定市場比重公司從事損害競爭行為。FOC 利用這項規定對 Google、臉書母公司 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 紛紛展開調查。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲 1.53%，每股暫報 2,175.71 美元。

延伸閱讀

相關新聞