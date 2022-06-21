高票價、經濟擔憂持續上升 航空業復甦恐受衝擊

隨著疫情期間被壓抑旅遊需求釋放，旅客近期面臨高額的機票價格，但是，隨著夏季旅遊旺季結束，以及通貨膨脹和聯準會 (Fed) 升息推升經濟憂慮，航空業復甦恐再度受到衝擊。

國際航空運輸協會 (IATA) 週一 (20 日) 表示，目前預估全球航空公司將在 2022 年虧損 97 億美元，較 2021 年修正後的 421 億美元虧損大幅改善，並有望在 2023 年恢復獲利。

不過，獲利恐怕仍將遠低於疫情前的水準，因為負債累累的航空公司正努力應對燃料成本上漲和高薪資帶來的新挑戰，多家業者紛紛提高票價，以將成本轉嫁給消費者。

國際航協首席經濟學家 Marie Owens Thomsen 表示，疫情期間家庭儲蓄率高，旅遊需求遭到壓抑，這樣的情況將會在明年消退。其他產業領袖也表示，未來幾個月的預訂量總體來看非常強勁。

馬來西亞航空 (Malaysia Airlines) 執行長 Izham Ismail 表示，需求被壓抑了，這就是報復旅行。機票價格大幅上漲，全球航空業都有這樣的情況。但如果價格繼續走高，需求將逐漸減少。許多國家的消費者如今也正面臨著雜貨、汽油等日用品價格上漲，而這些價格上漲速度快於薪資。

夏威夷航空執行長 Peter Ingram 則表示，美國、加拿大的旅行需求異常強勁，較疫情前水準高出約 15%。Ingram 指出，不可能沒有意識到通貨膨脹飆升的事實，但在觀察需求時，並沒有真正看到任何影響，不過這並不表示隨著時間的推移不會看到一些影響。

IATA 總幹事 Willie Walsh 則是淡化了旅遊需求相關的擔憂，他認為復甦不會僅僅是曇花一現，有部分被壓抑的需求如今正獲得滿足，但目前仍遠低於 2019 年水準。