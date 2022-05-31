德國5月通膨率達到7.9% 創下近半世紀以來新高

根據官方數據顯示，在能源和食品價格持續飆升下，德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期攀升 7.9%，創下近半個世紀以來最高紀錄。

過去一年中，歐洲物價大幅上漲，首先是新冠肺炎疫情導致的供應鏈問題，隨後俄烏戰爭更加劇了相關問題。

德國聯邦統計局週一 (30 日) 公佈的數據顯示，5 月 CPI 年升 7.9%，高於 4 月的 7.4%，創下德國自 1973 至 1974 年冬季以來新高，當時石油危機導致物價飆升。其中，5 月能源價格較去年同期驟升 38.3%，糧食價格也上升 11.1%。

德國政府官員先前曾表示，即使歐盟未能在下一輪對俄制裁中達成共識，德國也計劃在年底前停止進口俄羅斯石油。德國經濟部長兼副總理 Robert Habeck 警告，俄油禁運將會損害歐洲經濟，並引發能源價格大幅上漲。

調查結果顯示，5 月德國消費者信心降至歷史低點後，預料 6 月將小幅回升。根據對約 2,000 名德國人的調查，消費者信心指數在 5 月觸及修正後的歷史低點 -26.6 點後，在進入 6 月時小幅升至 -26 點，但高通膨和烏克蘭戰爭繼續拖累家庭支出。

德國聯邦統計局日前公布的數據顯示，經調整後德國第一季經濟較前季成長 0.2%，年增 3.8%，大致符合經濟學家預期。