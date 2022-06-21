〈俄烏衝突〉俄國減供天然氣 歐洲多國可能重啟燃煤發電

包括德國、義大利、奧地利和荷蘭在內，歐洲多個使用俄羅斯天然氣的主要買家周一 (20 日) 暗示準備重返燃煤發電，顯示俄國減供正促使歐洲國家的能源政策大轉彎，盼能避免在冬季爆發能源危機。

俄國透過北溪一號 (Nord Stream 1) 管線流向德國的天然氣周一僅以約 40% 的容量運行，德國 Uniper 和義大利 Eni 都表示，接收到的天然氣低於合約量。

目前歐洲天然氣庫存仍有緩慢流入，但俄國的舉措已使天然氣價格大漲，並提高歐洲國家壓制通膨的難度。

歐洲指標價、荷蘭天然氣最近月合約在周一約報每兆瓦時 (MWh)124 歐元，儘管已從今年 335 歐元的高峰大幅下滑，但與去年同期相比仍上漲超過 300%。

奧地利周一重啟一座已經停用的燃煤發電廠，此外，荷蘭宣布將取消限制燃煤發電廠運轉率不得超過 35% 的上限規定，讓業者可以產能全開運作到 2024 年底年底，並啟動第一階段能源危機計畫。

義大利愈來愈接近發布全國進入能源緊急狀態，根據義國 Eni 公司，俄國天然氣公司 (Gazprom) 周一告知只能供應一部分的天然氣需求。

德國宣布一項旨在增加天然氣庫存的最新計畫，並表示可能重啟原本準備淘汰的燃煤發電，象徵能源政策 180 度大轉彎。

隸屬綠黨的經濟部長 Robert Habeck 說：「這令人痛苦，卻是減少天然氣用量的必要之舉，若不這麼做，到冬天的庫存將不夠用。」

根據德國最大電力業者 RWE 集團的執行長 Markus Krebber ，電價可能要三至五年才會回到較低水準。

除了重返燃煤發電，德國最近實施拍賣制度，鼓勵減用天然氣，並由國營開發銀行 KfW 注資 Gazprom 德國子公司，以穩定庫存。