中美晶：拜登新政策影響有限 太陽能年營收戰百億元

中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭今 (21) 日表示，儘管拜登新政策影響公司電池銷往美國，不過，受惠本土市場需求熱絡，下半年展望也樂觀，看好僅計算太陽能營收就有機會挑戰百億元，相較往年 70-80 億元大幅成長，創下歷史新高。

中美晶去年營收 688.41 億元，其中，環球晶就佔了 611.31 億元，等同太陽能與其他營收合計約 77.1 億元，今年隨著台灣市場、德國模組廠 ALEO 表現同步增長，預期今年太陽能事業將是突破的一年。

徐秀蘭指出，中美晶今年持續在宜蘭廠、竹南廠同步擴充電池產能，預計大尺寸的 M10 電池將在第四季上線，待客戶進行國家認證後就可以投產，預計明年開始貢獻營收。

美國總統拜登日前宣布，對東南亞四國進口的電池實施關稅豁免，且期限達 2 年，徐秀蘭坦言，中美晶本來有出貨給美國客戶，但隨著行政命令生效，預期後續出貨會遇到阻礙，但因台灣本土綠能市場持續成長，看起來影響有限。

中美晶也已在宜蘭興建首個儲能系統，規模為 1MW，將持續增加儲能容量，太陽能系統方面，由於子公司環球晶 (6488-TW) 電力需求龐大，因此集團系統容量也 100% 提供給環球晶使用，未來還會再持續建置。

另外，徐秀蘭補充，子公司台特化仍會以彰化做為生產基地，暫無前往海外擴廠的計畫，不過已有計畫在海外設立倉儲中心，因應客戶需求。