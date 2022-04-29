晶豪科：本季利基型DRAM漲幅不如預期 下季5月底可望明朗

記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 今 (29) 日召開法說，晶豪科表示，受三因素影響，第二季利基型 DRAM 漲價幅度不如原先預期，第三季價格最快 5 月底會較明朗，目前長短料情況逐漸緩解，有利後續客戶拉貨動能，第二季毛利率可望持穩第一季。

晶豪科第一季受長短料，加上成本墊高、部分 ASP 下滑等因素影響，導致毛利率較去年第四季衰退 6.5 個百分點，為 32.35%，純益 9.57 億元，季減 16.56%，每股賺 3.41 元。

從各產品來看，晶豪科指出，在三星逐步淡出 DDR3 市場下，原先就預期利基型 DRAM 第二季會漲價，但實際漲價幅度很小、近乎持平，主要受到地緣政治、通膨、中國封城等因素影響，客戶庫存上升，市場氛圍轉趨觀望，預估第三季後需求才有機會再成長。

Flash 方面，晶豪科表示，NOR Flash 第二季價格小幅下修，NAND 則與第一季差不多。

至於第三季記憶體價格是否有機會再上漲，晶豪科認為，受疫情、通膨、升息等不確定因素影響，是否能持續漲價，要觀察市場情況，大概 5 月底、6 月初會較明朗。

晶豪科 Audio Amp 已獲多家歐美知名高階音響廠商採用，並打入韓系 TV 廠供應鏈，供貨比重逐步上升；SoC 記憶體出貨顆粒比重持續增加，且較不受季節性因素影響，預期未來將是營運成長動能之一。

對於中國封城的影響，晶豪科表示，出貨運輸模式有所改變，影響交貨期程，導致費用增加，但在客戶可預期的狀態下，依照需求做出因應措施，目前封城情況已有所緩解。

