拜登：經濟衰退並非不可避免

聯準會自 1994 年以來首度大幅升息後，美國總統拜登週四 (16 日) 坦言，經濟衰退「並非不可避免。」

為降低 40 年來最嚴重的通膨，聯準會週三 (15 日) 罕見升息 3 碼，而美國共和黨將通膨惡化，歸咎於拜登政府去年通過的 1.9 兆美元疫情救助計畫。

拜登週四接受美聯社專訪時稱：「這說法很怪... 在經歷兩年新冠疫情、經濟動盪，以及汽燃油價格飆升消耗家庭預算，美國人民真得非常沮喪。」

由於聯準會大幅升息，華爾街對美國經濟衰退的示警聲不絕於耳。拜登對此坦言：「經濟衰退並非不可避免，不過，美國比世界上任何國家都更有能力克服通膨。」

拜登樂觀的理由在於，美國經濟實力相對強過其他國家。

美國勞工部近日公布數據，美國 5 月份新增非農就業人數達 39 萬人，遠超市場預估的 31.8 萬人，失業率維持在前月 3.6% 的水準不變，經濟專家的預估中值為 3.5%。

拜登公開呼籲：「大家要有信心，因為美國比世界上任何國家都更有能力擁有強勁的第二季經濟成長，這不誇張，這是事實。」

雖然拜登對美國度過通膨困境有信心，但高通膨已嚴重衝擊美國家庭生活，食物價格持續上揚，全美平均油價升破每加侖 5 美元，民眾對拜登政府的不滿衝上高點。

AP NORC 公共事務研究中心 5 月份的一項民意調查顯示，只有 39% 的美國成年人滿意拜登施政表現，支持率在 5 月跌至其上任以來最低點。隨著美國「期中選舉」11 月 8 日投票日即將到來，拜登與民主黨聲勢每況愈下，讓民主黨在國會面臨嚴峻的「多數黨保衛戰」。