馬斯克敲經濟警鐘 特斯拉關閉職缺 迄今裁員14%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示對經濟憂心忡忡，必須削減人力且將停止全球招聘，迄今該公司已裁員 14%。

隨著市場收緊、通膨飆升，加上經濟衰退的擔憂情緒猖獗，特斯拉的行動是全球經濟健康狀況令人擔憂的跡象。

根據 Thinknum Alternative Data 的數據，特斯拉網站上的職缺數量自本月初的 5855 個減少至 5011 個，且職缺數較 5 月 21 日的近期高點下降 32% 之多。

受訪的特斯拉員工表示，他們對公司裁員方式感到不確定，且馬斯克本月初曾下令職員停止遠程辦公並返回辦公室，這也令他們感覺職位不保。

但內部裁員同時也持續外部招聘，因此在兩相抵消下，整體裁員範圍和規模仍不明確。去年底特斯拉全球雇員約 10 萬人，本月原定在中國舉行三場線上招聘活動，但這些活動已經取消。

還有其他證據表明特斯拉近幾周撤回招聘訊息，根據對沖基金 Snow Bull Capital 計算，6 月第一周特斯拉全球招聘職位下降 24%，第二周下降 12%。

然而，特斯拉招部分地區的招聘活動仍持續進行，例如正在趕工的德國柏林工廠。該工廠所在地區的經濟部長本周稍早表示，特斯拉每月招聘 500 至 600 名新工人，迄今已招聘約 4500 人。

特斯拉沒有回應外媒置評請求。

馬斯克曾表示，他所謂的裁員將適用受薪階級，而非領時薪的工人，未來 12 個月的受薪員工人數將保持不變，但總人數可能增加。

分析師認為，馬斯克對經濟的警告可視為對廣泛汽車產業的警告。儘管新冠疫情蔓延 2 年，經濟衰退風險日益加劇，但汽車行業的需求仍較產量強勁。

儘管供應鏈受限，特斯拉仍實現創紀錄的交車數量和獲利，但因上海停工削減產量，今年迄今股價已下跌 40%，部分係因投資者質疑馬斯克收購推特 (TWTR-US) 的提議。

