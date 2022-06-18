〈紐約匯市〉市場權衡央行決策 美元反彈周線收紅 日圓單日重貶2%

美元指數周五 (17 日) 自連續兩天的跌勢反彈，周線收紅，日本央行 (BOJ) 頂住本周一系列緊縮浪潮並堅持超寬鬆政策立場後，日圓兌美元單日重貶，加劇一系列升息決策在匯市引起的波動。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.98%，報 104.65，盤中最高為 105.09，最低 103.83，本周漲 0.48%。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示：「今天我們看到市場正在重新平衡，還在適應這一整周的央行會議。」

匯市本周受到數十年來最大規模緊縮政策的影響，包含聯準會 (Fed) 升息 3 碼以及瑞士央行意外升息 2 碼，同時還需應對大幅下滑的風險情緒。

然而，日本央行仍維持政策不變，且承諾繼續以無限量購債來捍衛 0.25% 的殖利率上限。截稿前，日圓兌美元重貶 2%，報 134.96 日圓兌 1 美元。

BK Asset Managemen 外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 表示，135 一直是日圓的技術阻力點，一旦突破這個點位，可能迫使美元兌日圓的空頭回補押注，進而將日圓壓低至 137 或 140。

瑞士央行本周意外升息 2 碼的決定，帶動瑞士法郎兌美元創下七年來最大單日漲幅。周五截稿前，瑞郎兌美元小跌 0.35% 至 0.9697 瑞郎兌 1 美元。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理部門策略師表示，瑞士央行意外升息，加上歐洲央行打算研擬新政策工具，來防止歐債危機重演的決心，將有助於將美元限制在當前水平附近。

英鎊兌美元貶 1.07% 至 1.2220 美元，回吐英國央行升息後的大部分漲幅。英國央行本周升息 1 碼，為連續第五度升息，並對未來貨幣政策釋出鷹派訊號。

歐元兌美元貶 0.52% 至 1.0498 美元，對風險情緒較敏感的澳幣兌美元本周跌破 0.7 美元關卡，貶 1.64% 至 0.6931 美元。

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