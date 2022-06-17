〈台幣〉股匯不同調 放量轉升收29.72元 周線仍寫連3黑

美國、英國、台灣等央行陸續宣布升息，台北股匯今 (17) 日走勢不同調，加權指數收盤重挫近 200 點，新台幣兌美元匯率則由貶轉升，終場收在 29.72 元，升值 1.5 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.945 億美元。

新台幣兌美元匯率近來貶不停，周線寫下連 3 黑，單周累計貶值 0.46%。

新台幣匯率今天呈現狹幅震盪走勢，最高 來到 29.71 元，最低來到 29.775 元，買匯與賣匯雙方上演拉鋸戰，終場翻揚升 1.5 分，收 29.72 元，台北外匯市場成交金額 14.26 億美元，元太外匯市場成交金額 5.685 億美元。

Fed 敲定升息 3 碼，為 28 年來最大的升息幅度，以打擊高通膨，英國央行一如預期升息 1 碼，為 BOE 第五度升息，台灣決議升息半碼，但將新台幣存款準備率調升 1 碼，日本央行則維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數今天下挫 0.87%，歐元則因歐洲央行承諾以新政策來幫助成員國緩解負債壓力，強升 1.17%，新加坡幣勁揚 0.32%，人民幣升值 0.22%，新台幣小升 0.05%，韓元則貶值 0.13%，日圓小貶 0.05%。

受美股暴跌影響，台股今天開低走低，一度失守 15600 點關卡，下探 13 個月新低，電子股跳水，金融、傳產也無力撐盤，加權指數終場跌勢略收斂，下挫 197 點，收在 15641 點，周線連 2 黑，本周累計蒸發 818 點。三大法人皆站賣方，合計賣超 237.65 億元，其中外資反手賣超 176.68 億元。