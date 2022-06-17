中國推動智慧家電下鄉政策 億光可望受惠

隨著中國自疫情中解封，推出了一系列消費補貼措施，中國工信部等 5 部門今 (17) 日發布《推動輕工業高質量發展指導意見》報告，向地方推動綠色智能家電下鄉政策，促進節能產品消費，國內 LED 封裝大廠億光 (2393-TW) 指出，家電用 LED 產品一直是公司重要營收，且目前中國在地品牌都是客戶，看好新政策帶來的營運動能。

中國工信部消費品工業司官員表示，工信部將促進節能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品等綠色節能輕工產品消費，鼓勵有條件的地方推動綠色智能家電下鄉和以舊換新等活動，同時將製定造紙等產業低碳發展路線圖，推進輕工業碳達峰，全面建設綠色供應鏈，建設統一綠色產品標準認證。

億光表示，公司很早便打進中國市場，當地知名品牌都是都公司客戶，產品也具有高穩定性等優勢獲得客戶青睞，目前公司消費性 LED 產品營收佔比超過 3 成，而家電用產品是其中主要營收來源，儘管對於高單價家電而言，LED 單價比例很小，但對於公司而言利潤很好。

不過，消費性產品中手機、電腦周邊近期市況疲軟，使億光該業務營運多少也受到影響，億光認為，儘管電子業雜音四起，公司營收仍能維持一定水準，這要歸功於各市場的多樣化布局。

億光消費性 LED 營收比重約 3 成、不可見光約 35%、背光模組約 2 成、照明產品約 8%。億光 5 月營收 19.71 億元，月增 44.9%、年減 13.4%，累計前 5 個月營收 88.33 億元，年減 13.6%。

董事長葉寅夫今表示，中國封城 6 月已恢復正常，將加速出貨，不展望下半年，下半年車用成長動能可望強勁，法人預估，下半年營運目標優於上半年，今年營運可望比去年好。

億光今舉行股東會，承認去年度盈餘分配案，每股分配現金股利 3.5 元，以今日收盤價 41.85 元計算，現金殖利率 8.3%。