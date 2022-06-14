特斯拉裁員10% 新加坡地區經理遭解雇

特斯拉執行長馬斯克有感經濟衰退，日前才傳出要裁掉全球約 10% 的員工，外媒週一 (13 日) 指出，新加坡地區經理 Christopher Bousigues 已被解雇。

特斯拉新加坡地區經理 Bousigues 上週日在 LinkedIn 上表示：「特斯拉宣布裁員 10%。我的職位從今天起被撤銷。」不過他未提及被解雇的具體原因。

外媒報導指出，Bousigues 為特斯拉東南亞的首位派駐當地的經理，進入特斯拉工作僅 1 年多，他與團隊在新加坡從零開始建立起業務，包括在當地推出 Model Y，今後特斯拉香港辦公室將負責新加坡業務。

特斯拉裁員 10% 新加坡地區經理遭解雇 (圖片：AFP)

馬斯克 5 月 31 日向特斯拉員工發出最後通牒，要求遠距辦公的人必須每週至少有 40 小時在辦公室，否則就離開特斯拉，變相裁員的風聲便傳起。

接著，外媒 4 日指出，馬斯克日前寄出一封「暫停全球招聘」給公司高層，指出他對經濟感覺「超級糟糕」，宣布要暫停全球所有招聘，還要裁掉 10% 的員工。

特斯斯截至 2021 年底，該公司在全球擁有近 10 萬名員工，特斯拉已宣布取消原定於 6 月在中國的三場直播招聘活動。馬斯克 4 日曾補充道，特斯拉總人數將在未來 12 個月內增加，但受薪員工的數量應該不會有所變化，意味可能增加製造相關職務的人員，並裁掉其他部門的人員。

上海清零防疫封城，迫使特斯拉上海廠經歷產線中斷最久的一次，目前復工後，特斯拉正苦苦追趕產能目標。馬斯克近期在內部信坦承，公司經歷非常艱困的一季，主因是中國供應鏈和生產挑戰，他還要求員工團結努力恢復營運。

Wedbush 分析師 Dan Ives 發布報告指出，特斯拉上海停產就第二來說是一場史詩級的災難，預計第二季交車量會適度放緩。 Ives 預測今年下半年中國增長將放緩，亞洲逆風難以忽視，呼籲馬斯克的注意力應集中在特斯拉問題上，而不是推特。

聯準會激進升息和經濟衰退擔憂瀰漫華爾街，特斯拉 (TSLA-US) 週一隨大盤暴跌 7.10% 至每股 647.21 美元。