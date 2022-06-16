特斯拉全車系售價調漲 Model X最多大漲6000美元

特斯拉 (TSLA-US) 再次提高電動車售價，部分車型漲價高達 6000 美元。

特斯拉股價在周四 (16 日) 盤前交易中下跌 4%。

該汽車製造商今年已多次提高其豪華電動車的價格，其中包括在 3 月一周內兩次大幅提價，以及 4 月某些 Model 3 的小幅漲價。

一直跟踪售價上漲的《Electrek》網站報導，特斯拉周三 (15 日) 更新了其線上規格配置，以反映整個產品線的價格上漲。比較 4 月 23 日經由 Wayback Machine 獲取的特斯拉網站存檔副本，證實了價格出現差異。

像往常一樣，特斯拉沒有對價格上漲做出解釋，但鑑於其他汽車製造商也進行類似的漲價，可以肯定地假設通膨、供應鏈問題和中國生產放緩都是促成因素。

在特斯拉 4 月的第 1 季財報電話會議上，CEO 馬斯克 (Elon Musk) 表示，他認為通膨比報告數據來得更糟糕，可能會持續到 2022 年全年。他還表示，全球大宗商品供應限制可能會阻礙未來的生產。

這次特斯拉車型價格變化如下：