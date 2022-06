《日本經濟新聞》報導,歐盟法院周四 (16 日) 宣布,支持歐盟執委會向索尼等幾家企業課徵罰金。歐盟 2015 年以光碟機製造涉壟斷為由,向索尼等 5 家公司處以總額 1.16 億歐元罰鍰,但索尼、東芝、三星對判決不服而提起上訴。

歐盟執委會在 2015 年以涉及聯合價格壟斷行為為由,對索尼、索尼光領、東芝三星儲存科技、飛利浦、飛利浦建興、日立樂金數據儲存、光寶科 (2301-TW)、廣明光電共 8 家公司,處以總額 1.16 億歐元罰鍰。但因飛利浦、飛利浦建興和光寶科因率先揭露此等聯合壟斷行為,歐盟執委會依據「寬恕告知」(Leniency Notice) 條款,豁免 100% 罰鍰。

其餘 5 家公司因不服歐盟執委會的決定,而提出取消罰鍰或罰鍰減額的訴求,但在 2019 年,歐盟普通法院 (General Court) 認為罰鍰減額的訴求不當,並駁回上訴。

後來索尼、索尼光領、東芝三星儲存科技等公司,向歐盟法院 (Court of Justice of the European Union,CJEU) 提起上訴,但歐盟法院仍然支持原判。