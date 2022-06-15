馬斯克公開支持共和黨籍佛州州長參選美國總統

億萬富翁、特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX CEO 馬斯克周三 (15 日) 在推特上表示，他傾向於投票支持佛州共和黨籍州長德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 出馬競選 2024 年總統。

德桑蒂斯尚未正式宣布參選，他是前總統川普的盟友，如果他參選，他被認為是該黨的領跑者。

馬斯克的推文是對另一個名為《特斯拉車主矽谷》的推特帳戶的回應。該帳戶的簡介顯示，它關注的是當地聲名遠播的特斯拉車主。這段推文是馬斯克在回覆新聞媒體《德州佬》的一條推文後開始的，該推文宣布共和黨人弗洛雷斯 (Mayra Flores) 在德州第 34 屆國會選區的特別選舉中獲勝，翻轉民主黨的長期席位。

馬斯克在回應的推文中表示，「我的票投給了弗洛雷斯，這是我第一次投票給共和黨人。」馬斯克在 2020 年底證實，他已搬到德州，後來在抱怨嚴格的監管環境後，他將特斯拉總部從加州遷出。

《特斯拉車主矽谷》帳戶問馬斯克是否也會投票給共和黨總統，馬斯克回答說：「未定」。該帳戶隨後詢問他傾向於哪個方向，馬斯克回答了一個詞：「德桑蒂斯」。

另一個名為《Spidey_ElonFan》的帳戶回應了馬斯克的提問：「但你的政治捐款會像往常一樣平均分配，是吧？」

馬斯克回答：「我正在考慮創建一個『超級溫和的超級政治行動委員會』，以支持來自各方的中間派候選人。」

馬斯克上月表示將在即將舉行的選舉中投票給共和黨人，即使他宣稱過去都投票給民主黨人，包括前總統歐巴馬。

馬斯克表示，他投票給民主黨人，「因為他們大多數是善良的一方。但他們已經成為分裂和仇恨的政黨，所以我不能再支持他們，我會投票給共和黨。」