〈房產〉裸賣也賣出好身價 台中七期寶輝秋紅谷高樓毛胚屋站九字頭

根據最新實價資訊揭露，台中指標豪宅社區「寶輝秋紅谷」的 39 樓戶，去年 7 月以總價 1.66 億元售出，經查買家為嘉義黃姓自然人，換算單價達 92 萬元，不僅擠下「宝格」的 20 樓實品屋，成為 2021 年台中豪宅單價冠軍。這筆交易特別備註為「毛胚屋」，登上台中實價登錄「備註為毛胚屋」的最貴毛胚屋榜首。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中「寶輝秋紅谷」社區最高價為頂樓的兩戶樓中樓交易 97.2 萬元、97 萬元，成為台中單價最高的豪宅，曾傳出也是毛胚屋，不過實價登錄中並未註記；先前台中實價登錄有註記為毛胚屋的最高單價交易，為去年 1 月出售的「聯聚瑞和」頂樓戶 86.4 萬元，所以本次揭露的「寶輝秋紅谷」39 樓戶毛胚屋，等於是正式宣告「寶輝秋紅谷」高樓層站穩 9 字頭，也讓「寶輝秋紅谷」成為目前台中唯一三度攻上 9 字頭的豪宅社區。

觀察台中歷來「單價 9 字頭俱樂部」的豪宅交易，半數是靠「帶嫁妝」衝出高價，比如近兩年大陸建設「宝格」、「丽格」的 9 字頭戶別，都是含裝潢實品屋，因此的「寶輝秋紅谷」39 樓戶，以毛胚屋姿態擠進榜單，也象徵台中豪宅房市已實打實站上 9 字頭水位。

陳定中指出，採毛胚、半毛胚銷售，在豪宅頗為常見，因富豪買家大多有獨到的居家審美，毛胚屋有利於針對個人家庭需求和品味，型塑理想居所；不過台中豪宅先前受政策、景氣影響，買氣陷入低潮，讓台中建商改採實品屋、含裝潢等讓利策略激勵買氣，使帶嫁妝豪宅攻佔台中單價排行榜；直到近年豪宅市場因資金返台明顯回溫，多金買家才重回毛胚屋懷抱，使毛胚屋交易屢傳高價。

台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，現今屋齡約 6 年的「寶輝秋紅谷」，位於秋紅谷第一排，基地面積將近 1700 坪，且具有三面臨路的完整形勢，加上社區採臨路退縮規劃，因此享有寬闊棟距；社區在規劃設計上也十分用心，不僅凹凸有致的通透外觀獨樹一格，雙塔的頂樓中央，更邀請美國洛杉磯知名建築事務所，打造「不著地空中會館」，所以在台中豪宅中頗具指標性，早在 2019 年，該社區南側的頂層樓中樓戶別，就分別以 97.2 萬元、97 萬元高單價，締造台中有史以來的單價紀錄。

陳裕方並且進一步指出，「寶輝秋紅谷」的北側，因正對秋紅谷萬坪公園，景觀條件比南側更突出，本次揭露的 39 樓戶，就是該社區的北側戶別，擁有秋紅谷首排美景，使該戶在公園豪景的加持下，以「毛胚屋」的態躋身台中豪宅單價 9 字頭俱樂部，並與同樣在秋紅谷第一排的「聯聚瑞和」，聯手稱霸台中毛胚屋單價排行榜。