「新債王」岡拉克：若比特幣價格跌至1萬美元也不感到驚訝

自今年年初以來，比特幣已經下跌 50% 以上。素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，如果比特幣價格再度「腰斬」，他也不會感到驚訝。

岡拉克在週三 (15 日) 警告表示，比特幣下跌趨勢可能還沒結束，「看起來比特幣正在遭到拋售。所以我不會在比特幣 20,000 美元或 21,000 美元的價位上看多。就算比特幣跌到 10,000 美元，我一點也不會感到驚訝。」

岡拉克指出，當比特幣跌破 30,000 美元時，很快就會跌至 20,000 美元。現在看來，加密貨幣崩盤可能迫在眉睫。

過去一個多星期的下跌，共使加密貨幣市值損失超過 1 兆美元，市場信心潰散。經紀商 Oanda 分析師 Edward Moya 在給客戶的報告中表示，經歷過去幾天的艱難，人們對加密貨幣的看法變得非常糟糕，如果比特幣價格走勢跌破 20000 美元，市場可能變得更慘。

Tallbacken Capital 創辦人兼執行長 Michael Purves 表示，他依然認為比特幣的整體前景看跌，儘管如此，就近期而言，空頭部位已經可以考慮獲利了結。

比特幣今年迄今已下跌超過 51%，遠低於 11 月約 69,000 美元的高點。據 CoinDesk 的數據，截稿前比特幣價格為 21707.39 美元，24 小時內漲幅為 5.04%。