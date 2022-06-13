通膨飆高點燃恐慌情緒 比特幣一度跌破25000美元

上周五 (10 日) 公布的美國通膨數據嚇壞市場，引發全球各類資產遭到拋售，加密貨幣也未能逃過這波衝擊。比特幣周末期間持續跌勢，周一進一步下挫，價格來到約 18 個月以來的最低點。

這個全球最大的加密貨幣一度下跌 9%，跌至 25000 美元以下，這是自 2020 年 12 月以來最低。其他貨幣也普遍面臨賣壓，跌幅較比特幣更重。衡量 100 個頂級代幣的 MVIS CryptoCompare 數位資產 100 指數，下跌了 9.7%。

截至台北時間 13:14，比特幣 (BTC) 報 25703 美元，24 小時跌 6.1%，以太幣 (ETH) 報 1360 美元，跌 6.74%，幣安幣 (BNB) 報 242 美元，跌 5.5%，Solana(SOL) 跌 10.4%，報 28.589 美元。

上周五數據顯示，美國 5 月份通貨膨脹躍升至 40 年新高，交易員加大了聯準會將更積極收緊政策的押注。

加密貨幣信貸平台 Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，當前加密貨幣市場仍受到聯準會的擺布，與那斯達克及風險資產關聯緊密。一些比特幣的預測價格到達數千美元至 1 萬美元，足以說明市場的恐懼程度。

Trenchev 指出，如果以太幣繼續朝 1200 美元下挫，其他山寨幣的前景將變得更加黯淡。

加密貨幣交易平台 Luno 企業發展和國際副總裁 Vijay Ayyar 認為，當前的看跌情緒可能持續到下周，如果回顧之前的熊市，比特幣通常會下跌 80% 以上，山寨幣跌幅通常超過 90%。如果情況繼續，接下來一兩個月比特幣價格將低得多。

比特幣恐懼與貪婪指數繼續停留在極度恐懼領域，目前為 11。