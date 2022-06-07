比特幣現拋售潮價格失守3萬美元 主板廠動能放緩

加密貨幣今年以來大幅修正回檔，上個月又因穩定幣崩跌拖累重挫，近期更傳出部分礦工正大量拋售手中持有的比特幣，以支付相關通膨成本，導致加密貨幣市場持續走疲，比特幣再度失守 3 萬美元大關，以太幣也跌逾 5%，預期也將連帶影響主板廠顯卡動能。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣價格失守 3 萬美元，來到 29500 美元上下，近一日跌幅約 5%，市值第二大的以太幣報價則來到 1700 美元，相比上周更跌逾 1 成，觀察整體加密貨幣市值降至 1.3 兆美元，近一日跌逾 4.4%。

由於比特幣、以太幣等加密貨幣價格對比歷史高點，均近乎腰斬，也讓部分投資者對前景看淡，希望出脫手中持有的加密貨幣，加上全球經濟面臨通膨壓力，部分礦工更面臨高漲的機器設備投資成本。

受整體加密貨幣市場走弱影響，市場預期，與挖礦連動性高的主板業者，包含微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW) 等營運也將受到影響，去年以來的超額紅利正急速收斂中，就有廠商預期，今年整體顯卡 ASP 將低於去年。

另一方面，加密貨幣至今在多數國家仍面臨金融監管議題，主因就是價格波動度高、監管措施尚未成熟，不過，薩爾瓦多開全球先例，去年 9 月即宣布承認比特幣為法定貨幣，但今年以來比特幣持續走弱，也讓薩爾瓦多政府持有資產價值減少三分之一以上，同時面臨貨幣貶值、巨額債務壓力等財政問題。