加密貨幣市值降至1兆美元、比特幣探1年半低點 顯卡動能急凍

全球籠罩通膨壓力，美國上周公布的 CPI 指數更高於市場預期，引發全球各類資產遭到拋售，加密貨幣也未能倖免，比特幣價格近一日失守 2.5 萬美元大關，下探近 18 個月低點，整體加密貨幣市值也降至 1 兆美元，日跌逾 11.4%，預期將讓原本需求就在降溫的顯卡動能再度急凍。

加密貨幣上個月才歷經穩定幣崩跌，現在又碰上全球通膨壓力，讓部分投資者信心潰散，加密貨幣借貸平台 Celsius 更無預警宣布暫停用戶提款、轉帳動作，引爆加密貨幣下跌的連鎖效應。

根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣價格失守 2.5 萬美元，下探 24000 美元，近一日跌幅約 12.7%、近一周跌幅則落在 19.7%，市值第二大的以太幣報價也下探至約 1230 美元，日跌 16.3%、相比上周更跌逾 3 成，整體加密貨幣市值同步降至 1 兆美元，近一日縮水 11.4%。

受整體加密貨幣市場持續走弱影響，市場預期，台主板業者包含微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW) 等營運，因與挖礦連動性高，動能也將受到影響，雖然下半年仍有輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 仍有新品推出，但若通膨壓力未解，也將不利支撐電競需求。

展望下半年，廠商多對營運轉趨保守看待，也坦言去年以來的超額紅利正急速收斂中，雖然部分廠商預期，今年整體顯卡出貨量將因供給改善，可望優於去年，但整體平均單價 (ASP) 卻將低於去年。