市場找底 比特幣史上最長跌勢真告終或假反彈？

加密貨幣投資者在經歷 6 個月的艱難拋售後繼續尋找底部，根據 Coin Metrics 的數據，比特幣周一 (6 日) 上漲 4.3% 至 31278.09 美元，以太幣上漲近 2% 至 1852.64 美元。

加密貨幣走勢持續與美股同步，三大股指周一也全數走高。投資者一直屏息關注風險資產價格上升，不確定這樣的走勢是暫時的，還是長期的大逆轉已來到。

然而，還是有一些分析師認為，現在下定論太早了。

Valkyrie 投資公司研究主管 Josh Olszewicz 表示：「我們認為，這次令人鬆一口氣得大漲是個牛市陷阱，比特幣可能會短暫上漲，但很可能會恢復我們過去兩個月看到的下跌趨勢。」

「由於高通膨和經濟衰退的可能性，全球經濟充滿不確定性，再加上各國央行的升息風潮，可能會迫使所有資產至少到夏季結束前呈下跌走勢。」

他補充道：「我們仍認為，這些因素加總起來後，可能會讓比特幣跌到 2.2 萬美元的低點，之後到今年稍晚才會反彈，主要是因為跌到該水準後，許多機構法人和大型企業就會買進，因為他們不太可能讓其交易跌到水面下太深。」

根據 Coin Metrics 的數據，比特幣和以太幣上周都轉漲，為 9 周來首次周線升高，此前為加密貨幣最漫長的跌勢。

比特幣自去年 11 月創下 68982.20 美元史上高點後一路下滑，迄今已下跌一半以上，今年一直狹幅波動，直到 Terra 崩盤後，本月價格跌破 3 萬美元。

摩根大通研究分析師 Kenneth Worthington 周一報告表示：「繼 4 月份下跌 20% 後，5 月又下跌 27%。4 月的環境已充滿挑戰，全球第三大穩定幣 TerraUSD (UST) 的崩盤又加劇 5 月環境的挑戰，因為 Terra 崩盤後，投資人被迫拋售且不確定性負面衝擊了更廣泛的加密貨幣系統。雖然 5 月份的交易量似乎比低迷的 4 月份有所增加，但過去一個月幾乎所有其他成長指標都下降了。」

Worthington 還表示，加密貨幣需要新的催化劑，和以太幣合併可能就是一種催化劑。

另一位摩根大通策略師、總部位於倫敦的 Nikolaos Panigirtzoglou 上個月表示，比特幣經歷近期大跌後約有 30% 的上漲空間。