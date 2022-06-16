〈台幣〉美元回落 股匯雙漲升值1角重返29.6字頭

美國聯準會 (Fed) 拍板升息 3 碼，並預測未來幾個月經濟將放緩，但 Fed 主席鮑爾表示，升 3 碼不會是常態，導致美元從近 20 年高點回落，日圓等亞幣應聲反彈，新台幣兌美元今 (16) 日早盤一度升值 1 角，重返 29.6 字頭，台股也勁揚 200 點，收復 5 日線，呈現股匯雙漲走勢。

台北匯市今天一早即出現拋匯力道，支撐新台幣兌美元匯率走強，一度升抵 29.64 元，反彈 1 角，但部分美元買盤出籠，抵銷部分升幅，待觀察下午熱錢是否進一步匯入。

Fed 周三公布最新利率決策和經濟預測，拍板一口氣升息 3 碼，使聯邦基金利率達 1.5%~1.75% 區間，符合外界預期，並積極展現打擊通膨的決心。鮑爾表示，從當前角度來看，7 月會議有可能再升息 2 碼或 3 碼，但他認為，升息 3 碼不會是常見情況，態度不如想像中的鷹派。

受鮑爾談話影響，美元應聲走貶，日圓周三原先一度貶至 135.6 兌 1 美元的價位，創 25 年新低，但隨著美元走軟，日圓強力反彈約 1.3%，一舉衝回 133 字頭。日本銀行 (BOJ) 將在周五公布政策決議。

亞股今天擺脫頹勢，連袂展開反攻，台股在台積電秒填息帶動下，一度大漲 210 點，站上 16200 點，聯電、聯發科等主要電子權值股同步回神，金融股持續扮演撐盤要角，但航運股賣壓仍重，大盤漲幅逐漸收斂。