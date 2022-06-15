IMD評我匯率穩定度排名不佳 央行提三點說明

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 甫發布 2022 年世界競爭力年報，指我國在「匯率穩定度」項目的排名不佳，僅第 50 名，台灣央行今 (15) 日以三點說明， 強調多數貨幣的平均波動度實則大於新台幣。

央行說明，第一，IMD 世界競爭力年報中有關匯率穩定度指標，是以 SDR 對各幣別年平均匯率升值或貶值幅度的絕對值，簡單加以衡量，惟此種衡量方式並不能真實反映匯率的穩定度。

第二，一般而言，匯率穩定度應以匯率變動率的標準差 (即波動幅度) 來衡量，若匯率波動幅度愈小，表示該幣別愈穩定。

第三，若以標準差來衡量匯率波動幅度，則新台幣匯率較多數受評比國家的貨幣更為穩定。

央行進一步指出，2020 至 2021 年期間，新台幣平均波動度僅 3.3%，較多數受評比國家的貨幣更具穩定度，惟排名卻較落後。

央行強調，多數貨幣在 2022 年 IMD 匯率穩定度排名優於新台幣，實際上其平均波動度實則大於新台幣，例如，南非幣 (排名 45)、挪威克朗 (排名 1)、紐西蘭幣 (排名 40)、澳幣 (排名 43)、韓元 (排名 3)、瑞典克朗 (排名 48)、英鎊 (排名 42)、日圓 (排名 39)、加拿大幣 (排名 28)、印尼盾 (排名 41)、泰銖 (排名 46)、菲律賓比索 (排名 6)、瑞士法郎 (排名 44)、馬來西亞幣 (排名 36)、丹麥克朗 (排名 29)、歐元 (排名 9)、新加坡幣 (排名 5) 及人民幣 (排名 38) 等。