Netflix規畫推出真人實境秀「魷魚遊戲」影集 獎金高達456萬美元

Netflix (NFLX-US) 認真考慮製作實境版「魷魚遊戲」，沒有任何血腥場面。

該串流媒體平台已經批准了一部名為「魷魚遊戲：挑戰」的真人實境秀電視劇，讓 456 名參賽者在一系列受熱門節目啟發的遊戲中相互競爭。

值得一提的是獎金達 456 萬美元；Netflix 表示這是電視真人秀史上最大筆的現金獎勵。

該公司在周二 (13 日) 的聲明中指出，「賭注很高，但在這場比賽中，最糟糕的命運是空手而歸。」

Netflix 已向世界各地的英語使用者開放該節目的選角。拍攝地點將在英國。該系列由製片公司 Studio Lambert 和英國廣播公司 ITV 旗下的 The Garden 共同製作。

《魷魚遊戲》於 2021 年上映，迅速在國際上取得成功。這是 Netflix 史上收視率最高的節目，在其發布的前 28 天內，總計收看時間達到 16.5 億小時。

由南韓製作的「魷魚遊戲」描述 456 名經濟困難的玩家，藉由闖關各種致命的兒童遊戲、冒著生命危險獲得巨額現金獎勵。該節目的創作者黃東赫從 2008 年金融危機後自己家庭的掙扎中汲取靈感。第二個系列現已正式啟動。

Netflix 表示，「魷魚遊戲：挑戰」將展示原始系列遊戲以及一些「令人驚訝的新增內容」。總共將製作 10 集影集。

該節目可能是 Netflix 利用其一些高獲利內容為平台吸引更多用戶的一種方式。該公司正面臨著通膨上升、取消疫情限制以及來自迪士尼 (DIS-US) 等競爭對手等不利因素。