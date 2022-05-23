零售巨頭的災難可能只是開始 投資者準備迎來更多壞消息

美國高通膨對經濟的打擊開始浮現，零售巨頭首當其衝，投資者擔心，這種局面不會很快緩解。

在沃爾瑪 (WMT-US)、Target Corp.(TGT-US) 等零售巨頭先後發布糟糕的財報後，過去 5 個交易日，消費股的市值總計蒸發了約 5500 億美元，上周五，受消費股大幅下跌拖累，標普 500 指數短暫進入熊市區域。

GlobalData Plc 分析師 Neil Saunders 表示，對零售類股來說，過去的一周堪稱是「屠殺」，人們看到利潤受到更多擠壓。

雪上加霜的是，本周還有好市多 (COST-US)、Dollar General Corp.(DG-US) 和百思買 (BBY-US) 等諸多公司預計發布財報，在相似的背景下，投資者正準備迎接更多壞消息。

沃爾瑪和 Target 一直被視為零售界最優秀的供應鏈管理商，但在疫情期間，他們先是面臨供應中斷，然後是油價飆升，進貨成本大漲。

在面臨著高庫存、高通膨的壓力之下，沃爾瑪和 Target 都下調了今年的利潤預期，因為成本上升已無法避免。

這兩家巨頭不會是唯一頭痛的零售業者。Saunders 指出，更多零售商可能會被迫下調預測，以反映燃料和運費成本的上漲影響，而這些成本並沒有很快減弱的跡象。

儘管從數據來看，消費者支出依然強勁，但沃爾瑪和 Target 都預計，更多消費者開始將減少支出，購買更便宜的商場自用品牌雜貨。

DA Davidson 分析師 Michael Baker 認為，消費者轉向必要性支出，將享受型消費擠出。

這一點在上周零售商財報上已獲得驗證。Target 指出，消費者在食品和家庭必需品上花費更多，而不是高利潤的非必需品，而沃爾瑪則顯示，購物者已經轉向購買利潤率較低的基本商品。

這也是商家高庫存的原因之一。零售商現在發現，店內充斥著顧客不會購買的衣服、電視和其他非必需品，結果，這些公司必須為此折價發售，也進一步削弱了獲利。