美零售商現高庫存風險 折扣戰一觸即發

美國大型零售通路商指出，隨著通膨走升，終端需求的消費習慣改變，先前塞港積極拉貨如今已造成高庫存現象、成本大增，導致通路商被迫進入折扣戰，開始打折賣出這些庫存商品。

Costco (COST-US) 本周表示，截至 5 月 8 日的財報，存貨較年增 26% 高達 176.23 億美元，其中數億美元來自去年消費旺季的存貨，以及一定比例的小家電、家居用品存貨。

梅西百貨 (M-US) 執行長 Jeff Gennette 表示，近期供應鏈問題緩解使海外貨品提前到港，公司存貨較去年增加 17%，沃爾瑪 (WMT-US) 物流中心存貨數量也增加 32%，目標百貨 (TGT-US) 存貨比去年同期增加 43%，百思買 (BBY-US) 存貨年增 9%。

花旗表示，零售通路商第一季美國平均存貨成長速度比營收成長還快，18 家通路商有 11 家公司的存貨成長速度比銷售成長還高 10 個百分點，這是疫情爆發以來首見；隨著通貨膨脹飆升和燃料價格上漲，消費者正迅速縮減開支，減少受購買衣服、電視和高利潤電器。

沃爾瑪和目標百貨表示，隨著通膨提高電視到牙膏的所有商品價格，一些低收入消費者已經抑制支出；高消費族群則開始搶購外出用品，如西裝、禮服等；梅西百貨也指出，消費者購物習慣改變，家居用品消費量正在降低，開始採購外出場合的服裝與商品。

高庫存與消費力道放緩促使沃爾瑪、梅西等零售商開始推動促銷戰，但可能會犧牲獲利。沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，沃爾瑪已經開始祭出激進的折扣，以促進服裝等高利潤商品的銷售。

Jane Hali & Associates 研究顯示，沃爾瑪在 5 月初推出 35 折的超級折扣，電子、家居用品打 75 折，去年同期電子產品僅達 9 折。

研調 StyleSage 數據顯示，梅西百貨、Kohl"s (KSS-US) 等中階百貨量販店在 5 月中旬擴大折扣範圍，約有 57% 商品開始打折；截至 5 月中旬，整體零售商服裝商品有 36% 正在打折。