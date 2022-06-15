〈焦點股〉生技業頻傳好消息 保瑞等多檔亮燈漲停

生技產業近來頻傳好消息，繼台微體與國際製藥大廠 Endo 簽署新藥授權 200 億元的合約後，保瑞 (6472-TW) 再度發動併購，擬以 60 億元買下安成藥，帶動整體生技股表現，包括保瑞、德英 (4911-TW) 、北極星藥業 - KY (6550-TW) 等多檔均亮燈漲停，上櫃生技類股指數盤中勁揚逾 2%，領先各類股。

保瑞再啟動併購案，擬以 60 億元取得安成國際藥業公司 100% 股權，預計 8 月底股臨會通過後完成合併，未來將取得安成的土地、廠房、藥證、通路、人才團隊及營運資金，同時藉此增加特殊困難學名藥生產線。

保瑞今天股價強勢攻上漲停，達 210 元，站上年線，創近 7 個月新高，生技類股吸引買盤進駐，包括上市股北極星藥業 - KY 及上櫃股德英、晶宇、明基醫均亮燈漲停。

此外，生技股王藥華藥逆勢翻紅，並大漲逾半根停板，最高來到 485 元，醣聯、合一、長聖等盤中漲幅也都超過 5%，其他包括台康生技、逸達、杏一、松瑞藥、中裕、中天、永日、美時、景岳、台耀、神隆等漲勢也不俗。

台微體旗下長效緩釋配方關節炎止痛藥物 TLC599，與國際製藥大廠 Endo International plc 簽訂商業化合約，台微體將可獲得里程碑金 6.7 億美元 (約新台幣 200 億元)，也是歷來生技產業最大金額的合作案。台微體未來主要負責產品開發，TLC599 三期試驗即將完成，Endo 將獨家在美國製造、行銷、銷售和分銷該產品。

藥華藥 (6446-TW) 受惠旗下罕見血癌新藥在歐美市場拉貨強勁，首季虧損大幅收斂、營收也倍數增長，執行長林國鐘看好，美國保險公司涵蓋率已經達標，整體銷售優於預期，若 AOP 權利金順利到手，最快今年營運有機會轉盈。

