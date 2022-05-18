〈保瑞展望〉獨家拿下美商避孕藥代工合約 單季營收貢獻近億元

保瑞 (6472-TW) 今 (18) 日宣布，旗下加拿大廠與美國藥廠 Evofem 簽訂獨家合作代工協議，將生產 Evofem 開發的不含荷爾蒙處方避孕藥 Phexxi，預計第四季開始生產，法人估，未來每季營收貢獻逼近上億元。

Evofem 研發的不含荷爾蒙處方避孕藥 Phexxi，2020 年通過美國 FDA 核定與上市，據了解，去年銷售額年增 3 倍，今年全年銷售額將達 3000 萬美元，未來美國市場規模至少 10 億美元。

保瑞加拿大藥廠獨家拿到 Evofem 避孕藥 Phexxi 代工合約，也是該廠區最大客戶，目前雙方正在進行技轉程序，Evofem 的生產設備陸續進駐保瑞加拿大藥廠，預計第四季開始投產。

董事長盛保熙表示，由於加拿大藥廠可銷售至全球 100 多個國家，未來除了出貨至美國市場外，東南亞等其他國家也正在進行產品登記，而日本、中國等國家則依照法規會額外做臨床試驗。

Phexxi 是 Evofem 首個獲得 FDA 核准上市的女性避孕產品，也是市面上唯一不含荷爾蒙激素的處方避孕藥，由於 Phexxi 可以控制體內 PH 值，能抑制細菌生長，目前正在擴增其他適應症，預計 2023 年向美國 FDA 申請針對預防女性泌尿生殖道衣原體和淋病的適應症治療。

保瑞表示，若未來 Phexxi 順利取得新適應症，將可進一步取得新訂單，除了擴展 Phexxi 在全球的市佔率外，也將帶動營運同步提升。