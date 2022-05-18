〈保瑞展望〉併購案+新技轉合約下半年發酵 全年續拚成長

保瑞藥業 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (18) 日表示，甫併購的伊甸生醫預計 7 月開始有營收貢獻，去年技轉的合約也將於下半年陸續量產，加上子公司新案子陸續啟動，整體動能強勁，今年也將是成長的一年。

保瑞集團營運規模逐步擴大，母公司持續聚焦在 CDMO 業務，持股 75% 的保瑞生技將定位為大分子藥 CDMO 廠、另一轉投資公司保瑞聯邦則是以銷售、代理業務為主。

保瑞生技本月初以 5000 萬美元 (約新台幣 15 億元) 取得伊甸生醫 CDMO (委託開發暨製造服務) 業務在台資產，包括台灣廠房、實驗室與全數人才等，也取得伊甸生醫自主開發的生物相似藥代工與經銷權。

盛保熙解釋，藥品 CDMO 市場年複合成長率比一般藥品開發更快，其中，以大分子藥的成長速度最顯著，也是未來國際趨勢，而伊甸生醫具備大分藥的開發技術，有助集團跨入此領域。

保瑞向伊甸生醫取得 5 項藥品的臨床試驗，包括治療骨質疏鬆症的 EB1001、老年性黃斑部病變的 EB1016、晚期黑色素瘤 EB1003、BRAF V600 突變轉移性黑色素瘤 EB1007 以及轉移性黑色素瘤非小細胞肺癌 EB1006，預計 7 月就會有相關臨床試驗費用。

除了進行藥品開發，保瑞更拿到治療骨質疏鬆症的 EB1001 與老年性黃斑部病變 EB1016 的經銷權，兩項藥品台灣市場規模達 15 億元，而骨質疏鬆症的 EB1001 已進入臨床三期、老年性黃斑部病變 EB1016 最快明年首季展開三期臨床。

保瑞聯邦方面，今年與香港澳美製藥簽訂 Numient 中港澳市場經銷合約，未來三年將新增中國營收訂單，此外，目前雙方將進一步洽談日本、泰國、韓國等地區銷售合約。

盛保熙指出，除了併購案陸續發酵外，既有客戶的訂單量也比預期高，雖然整體供應鏈不平衡狀況延續，但藥品衝擊相對小，今年全年營收仍會成長，集團年複合成長率維持 17.5-20%。