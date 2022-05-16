〈藥華藥法說〉血癌新藥銷售優於預期 今年營運挑戰轉盈

藥華藥 (6446-TW) 受惠旗下罕見血癌新藥在歐美市場拉貨強勁，首季虧損大幅收斂、營收也倍數增長，執行長林國鐘看好，美國保險公司涵蓋率已經達標，整體銷售優於預期，若 AOP 權利金順利到手，最快今年營運有機會轉盈。

林國鐘指出，美國銷售量已經超過內部自訂的基本目標，並朝高標邁進，且目標族群的保險公司均已洽談，以第一季營運表現來看，美國營收比重達 95%，業績季增 116%、年增 158%，看好明年將持續成長。

除了美國市場外，歐洲市場需求同樣強勁，林國鐘認為，由於新藥拿到藥證前，就開始在當地布局，隨著歐美地區出貨量持續增加，今年全年有機會虧轉盈，明年每股純益一定轉正。

藥華藥為因應未來市場需求，啟動擴產計畫，目前台中廠年產能可滿足 1 萬名病人，規劃年底前增設第二條產線，可提升兩倍以上產能，屆時每年可提供 3 萬名病人用藥需求，預估 2023、2024 年將處於營運高速成長期。

另外，台中也將在興建二廠，最快明年動工，需 2-3 年完工、竹北新廠則會在今年下半年動工、估 2024-2025 年投產。

至於資本支出方面，藥華藥去年約 31 億元，今年因應新藥行銷、研發與建廠需求，將會提升 20-30%，上看 40 億元，不過尚未規劃建廠資金費用。

林國鐘透露，隨著新藥布局發酵，營收主要來自美國市場，擬赴美發 ADR，最快今年下半年會開始規劃，但確切掛牌時間仍無法確定。

藥華藥 4 月營收 3.53 億元，月增 167.5%、年增 1078.8%；累計前 4 月營收 6.05 億元，年增 374.01%，單月、累計營收雙創歷史新高；第一季純益 5.41 億元，較上季、去年同期收斂，每股虧損 1.96 元。