歐盟將與以色列、埃及簽訂MOU 強化能源合作關係

歐盟執委會主席馮德萊恩 (von der Leyen) 周二 (14 日) 表示，為了擺脫對俄羅斯的依賴，正在尋求強化與以色列的能源合作關係，並宣布將和以色列、埃及簽訂三方備忘錄 (MOU)。

馮德萊恩周二於聯合記者會上表示，歐盟是俄羅斯最大且最重要的能源客戶，但侵烏事件爆發後，歐盟決定透過從東地中海地區進口天然氣，來取代俄羅斯的化石燃料。

馮德萊恩說，歐盟持續尋求與以色列在兩大能源項目上的合作，分別是連接以色列和塞普勒斯、希臘的電纜，以及連接地中海東部的天然氣和氫氣管線。

她並稱，歐盟周三 (15 日) 將和以色列、埃及簽訂備忘錄，讓以色列能透過管線將天然氣運往埃及，經處理為液化天然氣 (LNG) 後，再向歐盟成員國供應。

以色列能源部長 Karin Elharrar 也於聲明表示，將前往開羅為簽署三方 MOU 做準備。

記者會上，以色列總理班奈特 (Naftali Bennett) 以「非常強大、正向」來形容與歐盟的合作關係，並看好雙方持續深化在貿易、創新和經濟等領域的合作。

在周二的另一場會議上，義大利總理德拉基 (Mario Draghi) 也表達與以色列合作的意願，希望利用東地中海的天然氣資源，減少對俄羅斯天然氣的依賴。

俄烏戰事爆發以來，歐盟已和多家天然氣供應商聯繫，希望確保替代供應來源，鑑於去年從俄羅斯進口的天然氣占比高達 40%，歐盟需要尋求多樣化的燃料來源，甚至擴大可再生能源使用，才能滿足龐大的能源需求。