〈俄烏衝突〉能源戰越演越烈 俄羅斯擴大斷供歐洲天然氣買家

繼波蘭、保加利亞與芬蘭等國後，俄羅斯宣布切斷更多歐洲買家的天然氣供應，影響範圍擴大至荷蘭、丹麥甚至德國，策略顯然是持續以能源作為武器，試圖擴大歐洲的內部分歧。

俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 本周起停止向荷蘭和丹麥供應天然氣，同時表示，因殼牌 (Shell) 和沃旭能源 (Orsted A/S) 拒絕以盧布支付天然氣，將停止向兩家公司供應天然氣。

Gazprom 出口部門宣布周三 (1 日) 開始停止向殼牌供應天然氣，這將影響對德國的能源供應，該公司還將切斷對丹麥沃旭能源和荷蘭國營天然氣公司 GasTerra 的供應。

據了解，殼牌能源歐洲公司與 Gazprom 簽訂每年向德國供應 12 億立方公尺的天然氣合約，規模不到 Gazprom 去年向歐盟供應的 0.8%。與沃旭的長期合約則是每年約 19 億立方公尺，雖然只占歐盟天然氣進口的一小部分，但占丹麥去年進口的八成以上。

儘管如此，知情人士透露，Gazprom 的其他主要買家已經按照要求以盧布付款，因此在殼牌和沃旭之後，不會再有其他公司被斷供。

俄羅斯與歐洲在天然氣付款議題上的分歧遲遲未解，部分國家堅守立場，拒絕接受有可能違反歐盟制裁措施的任何要求，波蘭和保加利亞是最先遭到俄羅斯斷供的兩個歐盟國家。