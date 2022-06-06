〈美新政衝太陽能〉拜登將宣布對東南亞進口電池實施關稅豁免2年

外媒今 (6) 日報導，美國總統拜登預計在周一宣布，對東南亞四國 (柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南) 進口的太陽能電池片實施關稅豁免，且時程長達 2 年，可望淡化先前因商務部調查洗產地一事，導致美國當地太陽能安裝進度落後的影響。

由於白宮鼓勵使用再生能源，並急於展現美國在氣候變遷的領導地位，讓白宮在推動綠能建置與商務部調查間，陷入進退兩難的窘境。

美國商務部日前宣布對東南亞電池片啟動調查，由於東南亞電池片佔美國太陽能總供給量超過一半，且占進口太陽能電池總量 80% 以上，對產業影響甚鉅，當時部分州長、立法官員、產業與環保人士都對該調查表示擔憂，認為此舉可能導致高達 250% 關稅。

在該調查影響下，美國企業要安裝太陽能產品，需手握數十億美元儲備金，以預防支付關稅，產業人士指出，拜登此次決策可減緩企業資金壓力，確保太陽能建置持續往前推進。

此外，拜登為加速美國太陽能安裝量，不僅豁免第三地進口電池片關稅，也預計將行使《國防生產法》，提供美國當地企業貸款與補助金，推動太陽能電池本土製造與其他綠能技術發展。

拜登此次行使 DPA 賦予總統的權力，利用該法令支持國內產業發展，這也代表白宮無需介入商務部調查，就能扶植當地產業發展；拜登此次公告聲明源於 1930 年貿易法，且僅適用上述四個國家，並與商務部調查同時進行。

太陽能產業協會長 Abigail Ross Hopper 也發聲明表示，拜登此舉有助產業發展，且在為期兩年的關稅豁免窗口期間，美國太陽能產業可快速復甦，且《國防生產法》也有助美國發展太陽能製造業。

外媒也補充，預期 2 年後，美國將重新對進口電池片課徵關稅，但不需回溯既往，等同在法令行使兩年期間將產品進口，不管調查結果如何，都不需繳納額外的關稅。