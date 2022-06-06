傳停徵關稅 太陽能股群起暴漲

在報導指稱拜登政府將暫停對 4 個國家的太陽能電池板徵收關稅後，太陽能股周一 (6 日) 在盤前交易中飆升。

《路透》報導，美國總統拜登將宣布對太陽能電池板實行 24 個月的關稅豁免，並利用《國防生產法》促進國內生產。美國商務部之前對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的進口設備進行調查，增加了進口障礙。

Sunrun (RUN-US) 上漲逾 13%，而 SunPower (SPWR-US) 和 Enphase Energy (ENPH-US) 均上漲近 9%。SolarEdge Technology (SEDG-US) 上漲超過 5%。Array Technologies (ARRY-US) 上漲約 20%。

摩根大通分析師史卓斯 (Mark Strouse) 在給客戶的報告中說，「如果消息得到證實，我們認為該公告將產生明顯的正面影響，尤其是在公用事業規模的太陽能市場，自美國商務部於 3 月下旬啟動 AD/CVD 調查以來，該市場一直面臨不確定性。」

近幾個月來，由於歐洲戰爭推高了全球能源價格，關稅受到越來越多批評。這些關稅是在川普政府任內實施的，拜登在 2 月宣布將關稅延長 4 年。

自去年 11 月以來，太陽能股一直在下跌。然而，該產業最近幾周出現不錯的反彈。Invesco Solar ETF (TAN-US) 從 5 月低點上漲逾 27%。

2020 年和 2021 年太陽能股票的上漲，部分是由於樂觀地認為民主黨政府將加強聯邦政府對該行業的支持。然而，包括額外的清潔能源支出的「重建美好未來」法案，一直在國會停滯不前。