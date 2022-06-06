中國大利多 拜登將宣布兩年內不會對進口太陽能板課新關稅

知情人士透露，美國總統拜登周一（6 日）將宣布兩年內不會對進口太陽能板課徵新關稅，以帶動太陽能產業走上正軌，此消息也激勵中國太陽能類股周一應聲大漲。

華爾街日報報導，知情高階政府官員表示，白宮有意藉由宣布暫緩課徵任何新關稅兩年，試圖為太陽能業者與公用事業公司帶來更多確定性，這些業者抱怨美國的貿易政策，導致全國新增太陽能發電的腳步趨緩。

除了暫停課徵新關稅，美國政府官員說，白宮計劃 2024 年前國內太陽能製造能力提高至 22.5 GW，等於是拜登上任時的三倍，可望推動數百萬戶家庭改用太陽能。

對高度依賴進口太陽能板的美國太陽系統安裝業者和公用事業公司而言，此一決定是一大利好，但對試圖建立美國太陽能供應鏈的製造商來說，是一大利空。

這對中國太陽產業而言，也是一大利多，雅博股份 (002323-CN) 、鹿山新材 (603051-CN) 、石英股份 (603688-CN) 、上海天洋 (603330-CN) 等個股聞訊周一盤中攻上漲停。

此前美國商務部決定展開調查，以了解中國太陽能製造商是否將生產轉移至柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞等四個東南亞國家，以非法規避太陽能關稅。

數名業者與議員表示，若美方調查後，認定中企違法規避太陽能關稅，將追回這些被規避的關稅。